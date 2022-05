Triathlon: Gold für „Iron Alex“

Werbung

Einen erfolgreichen Saisonauftakt legte Triathlon-Legende Alexander Frühwirth hin. Bei der Kurzdistanz-Landesmeisterschaft in Ober-Grafendorf schnappte er sich in der Altersklasse der 50- bis 55-Jährigen die Goldmedaille. Die Basis dazu legte er bereits beim 1,5km langen Schwimmen, das er als Schnellster seiner Welle (Ü40) absolvierte. Am Rad (40km) und beim 10km-Lauf performte er solide, sah selbst aber noch Verbesserungspotenzial. Am Ende finishte Frühwirth als Gesamt-30., Altersklassen-2., was den NÖ Landesmeistertitel bedeutete. Einen Jahresplan verfolgt er nicht. „Ich schau‘ von Wettkampf zu Wettkampf.“ In Klagenfurt möchte er wieder einen „Ironman“ absolvieren.