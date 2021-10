30 Jahre Obmannschaft sind genug, sagte sich der langjährige, und als Gründungsobmann des Reit- und Fahrvereins aus Schrems agierende, Franz Ableidinger. Nun stellte er seine Funktion zur Verfügung.

Dieser Verein wurde 1980 in Schrems gegründet und die Mitglieder hatten ihre Pferde in den verschiedensten Stallungen untergebracht. Da einige der Vorstandsmitglieder bereits verstorben sind, wurde der Wunsch geäußert, dass der Verein in jüngere Hände kommen solle. Die Reitlehrerin und Therapiehofbetreiberin Eva Schuster erklärte sich bereit, den Vereinsvorsitz zu übernehmen.

Der Wahlvorschlag für den neuen Vorstand wurde einstimmig angenommen, sodass nun Eva Schuster mit ihrem Team als Obfrau agiert und die Mitglieder ihre Pferde im Gestüt in Heinrichs unterbringen können.

Franz Ableidinger wurde nun zum Abschied aufgrund seiner 30-jährigen Obmannschaft und seiner Verdienste vom NÖ Landesfachverband für Reiten und Fahren, mit der „goldenen Ehrennadel“ ausgezeichnet.