Waldviertler Crosslaufserie: Es geht crossig weiter

Der Klassiker in Schwarzenau fiel am Samstag noch dem Lockdown zum Opfer. Nach den Öffnungsschritten nimmt die Waldviertler Crosslaufserie aber wieder ihr Programm auf – das sogar erweitert werden konnte.

Nachdem der Gmünder Silvesterlauf abgesagt wurde, springt nämlich der SC Zwickl Zwettl in die Bresche und holt am 31. Dezember seinen ursprünglich für Ende November geplanten Crosslauf durchs Zwettltal nach. „Das Format der Crossläufe (outdoor, keine Siegerehrung; Anm.) kann im Gegensatz zu einem aufwändigen Citylauf auch unter den gegebenen Covid-Bestimmungen umgesetzt werden“, so der SC Zwickl Zwettl in einer Aussendung. „Wir hoffen, damit den Laufbegeisterten in unserer Region ein gutes Angebot für den traditionellen Silvestertermin machen zu können.“

Gmünder Crosslauf soll stattfinden

Davor geht‘s aber zunächst mal plangemäß in Echsenbach weiter. Der schon traditionelle Lauf durch den Rieweiser Wald wird am kommenden Samstag ausgetragen. Start ist für alle um 14.30 Uhr. Kinder bis zu U12 laufen eine 770m lange Wendestrecke, bis zu U18 ist eine kleine Runde über 2,5km zu absolvieren. Erwachsene laufen zwei große Runden über insgesamt 6,5km. Treffpunkt ist bei Start und Ziel beim Sportplatz. Es gilt die 2G-Regel.

Weiters im Crosscup noch geplant ist der Lauf durch die Gmünder Blockheide am 15. Jänner. „Den ziehen wir fix durch, wenn wir dürfen“, sagt LT-Gmünd-Obmann Bernhard Bock. „Beim Crosslauf lassen sich die Covid-Maßnahmen besser und leichter einhalten.“

Nach der Blockheide gibt es dann eine einmonatige Pause, wo an sich Platz für den Nachtrag des Schwarzenauer Crosslaufs wäre. Das Finale wird dann am 19. Februar erstmals in Pfaffenschlag ausgetragen.