Amerikaner Ratzlaff überraschte bei Austrian Open in Groß Siegharts

Mit zwei Überraschungen gingen die 34. s Versicherung Austrian Open in Groß-Siegharts heuer zu Ende. Das renommierteste Rollstuhltennis-Turnier Österreichs zählt auch zu den Top-Events auf der „UNIQLO Wheelchair Tennis Tour“ zählt und ist das höchstdotierte „ITF 2 Series“-Turnier der Welt. Knapp 70 Behindertensportler spielten aus 21 Nationen um 30.000 US-Dollar Preisgeld. Am Ende setzte sich im Herren-Einzel der Amerikaner Casey Ratzlaff durch. Im Damenbewerb wandete die topgesetzte Japanerin Manami Tanaka im Finale gegen die Chinesin Guo Luoyao noch die Sensation ab.

Für Tanaka war es der erste Sieg in Groß-Siegharts. Sie stieg am Donnerstag ins Turnier ein, ließ dabei im Viertelfinale gegen die Nigerianerin Foluke Habibat Shittu nichts anbrennen, gab nur ein Game ab. Im Halbfinale spielte sie gegen die Deutsche Katharina Krüger (auf 3 gesetzt) ebenso stark, gab nur im ersten Satz drei Punkte ab.

Erstes Finale ging knapp an die Favoritin

Guo Luoyao spielte ein sensationelles Turnier, schaltete in der ersten Runde Chiyo Sasaki aus Japan ohne Gameverlust aus. Gegen die auf Rang vier gesetzte Japanerin Saki Takamuro musste sie den ersten Satz klar abgeben, holte dann mit 6:0 und 7:6 die beiden folgenden Sätze und stieg ins Halbfinale auf, wo sie am Freitag wieder eine Japanerin, diesmal die auf zwei gesetzte Shiori Funamizu in zwei Sätzen (7:5 und 7:5) besiegte. Damit war der Finaleinzug im ersten Antreten fix. Dort lieferten sich Guo und Tanaka ein spannendes Match, in dem sich nach drei Sätzen aber dann doch die Favoritin durchsetzte (6:0, 2:6, 7:5).

Im Doppel gab es für Guo und ihre Partnerin Krüger aber den Siegerpokal - sie gewannen gegen das japanische Paar und Takamuro/Funaminzu 6:4 und 6:3. Für die österreichische Nummer 1, Christina Pesendorfer, war im Viertelfinale Endstation.

Österreicher im Viertelfinale out

Der Herrenbewerb war international top besetzt, für die trotz des Regens vielen Zuschauer gab es etliche spannende Matches zu sehen. Für die Österreicher war allerdings relativ früh Endstation. Österreichs Top-Mann Josef Riegler (auf Rang 8 gesetzt) musste nach einem knappen Drei-Satz-Erfolg in der ersten Runde gegen den Marokkaner Said Himam schon im Viertelfinale gegen den auf zwei gesetzten Japaner Daisuke Arai die Segel streichen. Für Nico Langmann, der sich diesmal durch die Vorrunde kämpfen musste, dort den Slowaken Jozef Felix besiegte, war nach einem weiteren starken Auftritt gegen den Engländer Dahnon Ward (7:6, 6:4) ebenfalls im Viertelfinale Schluss. Er bekam es dort mit dem späteren Turniersieger Casey Ratzlaff zu tun, unterlag in zwei Sätzen klar 3:6 und 3:6.

Der auf Rang drei gesetzte Ratzlaff wusste in Groß-Siegharts zu überraschen. Nach dem Sieg gegen Langmann kickte er auch Riegler-Bezwinger Arai aus dem Turnier (6:4, 6:2) und behielt anschließend auch im Finale gegen den bis dahin souverän durch's Turnier gekommenen Favoriten Takashi Sanada aus Japan in zwei Sätzen die Oberhand (7:6, 6:4).

Chilene stahl Titelverteidiger im Quads-Bewerb die Show

Im Herren-Doppel waren Takashi Sanada und Daisuke Arai allerdings eine Übermacht, ließen im Finale gegen Ratzlaff und den Brasilianer Daniel Rodrigues nichts anbrennen (6:3, 6:3).

Eine kleine Überraschung gab es schließlich auch im Quadsbewerb, wo sich der Chilene Francisco Cayulef im südamerikanischen Finale gegen den Favoriten und Titelverteidiger Ymanitu Silva aus Brasilien klar in zwei Sätzen durchsetzen konnte (6:1, 6:4). durchsetzen. Im Doppel gelang Silva mit seinem Partner Leandro Pena die Revanche gegen Cayluef und Joao Takaki (BRA) in einem hochspannenden Finale (4:6, 7:5, 11:9).

Neben dem sportlichen Aspekt kamen die Austrian Open heuer wieder dem große sozialen Ziel der gelebten Integration einen Schritt näher. 160 ehrenamtliche Mitarbeiter aller Altersklassen halfen zusammen und stellten die Behindertensportler in den Mittelpunkt. „Viele Freundschaften entstanden und das gemeinschaftliche Tun stand im Zentrum. Der soziale Mehrwert durch die gelebte Integration und den offenherzigen Umgang mit Spielern aus 21 Nationen und verschiedener Kulturkreise kann kaum beziffert werden“, resümierten die Veranstalter.

Das deutlich zunehmendes Interesse lässt sich auch von den steigenden Besucherzahlen ableiten. Die Zusehertribünen waren trotz vieler regenbedingter Unterbrechungen sehr gut gefüllt, und auch die Rahmenprogrammpunkte kamen bei den Waldviertlern sehr gut an. Von öffentlicher Seite wurde die Veranstaltung sehr gewürdigt, so waren unter anderem der Zweite Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl, Bundesrätin Viktoria Hutter, NÖTV-Präsidentin Petra Schwarz Ritter, viele Sponsorenvertreter, wie s-Versicherung-Landesdirektor Alois Maurer sowie die Spitzen der kommunalen Politik in Groß-Siegharts mit dabei.

Die Vorbereitungen für die 35. Austrian Open haben bereits begonnen. Zwischen 30. Juli und 4. August wird nächstes Jahr wieder in Groß-Siegharts aufgeschlagen.