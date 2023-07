Die Welt-Elite gibt sich in Groß-Siegharts die Klinke in die Hand

Zum bereits 34. Mal wird in Groß-Siegharts das Internationale Rollstuhltennis-Turnier ausgetragen. Die Sportart, die in den 1970er-Jahren in den USA ihren Ursprung fand, wurde bereits 1988 als eines der ersten europäischen Turniere in Groß-Siegharts veranstaltet. Seit 1992 ist das Turnier Teil der internationalen Rollstuhltennistour, und die Austrian Open feierten bereits ihr fünfjähriges Bestehen, als die Tour ihren Anfang nahm. Heuer sind die Austrian Open Teil der „UNIQLO Wheelchair Tennis Tour“ teil, die eine weltweite Turnierserie mit 180 Veranstaltungsorten umfasst.

Die Wheelchair Tennis Tour ist ähnlich organisiert wie die Turnierserien im „Geher Tennis“, mit unterschiedlichen Turnierkategorien und einer professionellen, weltweiten Turnierstruktur, vergleichbar mit der ATP oder WTA Tour. Die Austrian Open gehören zu den traditionsreichsten und bestdotierten Veranstaltungen der Tour. Das Turnier wird als „ITF 2 Series“-Turnier veranstaltet und genießt daher eine vergleichbare Wertigkeit wie das Wiener Stadthallenturnier oder sogar eine bessere Einstufung als das Tennisturnier in Kitzbühel. In Groß-Siegharts werden in diesem Jahr Preisgelder in Höhe von 30.000 US-Dollar ausbezahlt, und es werden Herren-, Damen- und Quadbewerbe angeboten.

Das Turnier wird von über 160 ehrenamtlichen Mitarbeitern des Vereins Rollstuhltennis Austria organisiert und ausgetragen. Über die vergangenen 36 Jahre hinweg waren insgesamt mehr als 2.500 Athleten von allen Kontinenten in Groß-Siegharts zu Gast, und auch in diesem Jahr werden über 70 Spieler aus 20 Nationen erwartet. An den fünf Spieltagen werden etwa 150 Tennismatches stattfinden.

Stars bei den Herren. Als Nummer 1 gesetzt ist heuer Takashi Sanada aus Japan (ITF-Weltrangliste: 9.), der bei seinem ersten Antreten in Groß-Siegharts hier gleich auch die Siegertrophäe und wichtige Punkte für die paralympische Qualifikation für Paris 2024 mitnehmen möchte. Größter Konkurrent dabei dürfte gemäß Setzliste sein japanischer Landsmann und Weltranglisten-Elfter Daisuke Arai sein. Auch Arai kommt zum ersten Mal ins Waldviertel und möchte mit einem vollen Erfolg den Wiedereinzug in die Top Ten der Welt schaffen.

Österreichs aktuelle Nummer 1 im Rollstuhltennis ist der Texingtaler Josef Riegler (Nummer 41 der Welt). In den vergangenen Wochen konnte er unter anderem den österreichischen Staatsmeistertitel im Finale gegen Nico Langmann erringen. Bei den Austrian Open ist er als Nummer 8 gesetzt und steht damit fix im Achtelfinale. Etwas abgerutscht in der Weltrangliste (auf Rang 45) ist aktuell Nico Langmann. Zwar nur vier Plätze hinter Josef Riegler gelegen, ist er heuer in Groß-Siegharts nicht gesetzt und muss bereits in der ersten Runde am Mittwoch antreten.

Aktuell laufen seitens des Veranstalters noch Gespräche mit dem französischen Seriensieger Nicolas Peifer sowie dem niederländischen Silbermedaillengewinner von Tokio Tom Egberink über eine Wildcard. Gegebenenfalls würde das ohnehin schon sehr starke Teilnehmerfeld damit nochmals aufgebessert werden.

Stars bei den Damen. Auch bei den Damen kommt die klare Favoriten auf den Turnier-Sieg aus Japan. Manami Tanaka, aktuell auf Platz 7 in der Weltrangliste geführt, kommt erstmals ins Waldviertel und dürfte hier wohl nur schwierig zu schlagen sein. Die deutsche Weltranglisten-Elfte Katharina Krüger, ein Stammgast in Groß-Siegharts, wird auch heuer wieder einen Anlauf unternehmen und versuchen ihren dritten Einzeltitel bei den Austrian Open klar zu machen.

Die österreichische Nummer eins Christina Pesendorfer (Weltranglisten-49.) ist auch heuer wieder bei den Austrian Open am Start. Mit dem einen oder anderen Sieg im Waldviertel möchte die Salzburgerin die Grundlage für eine Paris Qualifikation legen.

Stars bei den Quads. Mit dem Weltranglisten-Neunten Ymanitu Silva ist heuer wieder der Titelverteidiger an Nummer eins gesetzt und somit ist der Brasilianer auch der große Titelfavorit im heurigen Jahr im Quads Bewerb. Im Quads Bewerb treten immer auch Spieler an, die Einschränkungen an den Armen oder Händen haben und somit die “eigentlichen Heros” beim Rollstuhltennis sind.

Größter Herausforderer für Ymanitu Silva im sehr dicht besetzten Quads-Bewerb dürfte der Slowake Tomas Masaryk (Nummer elf der Welt) sein. Da aber in Groß-Siegharts auch die Nummer 12, 13, 14, 15 und 16 der Welt an den Start gehen, ist hier eine Prognose äußerst schwierig.

Programm:

Dienstag, 1. August:offizieller Anreise- und Trainingstag auf der Tennisanlage in Groß-Siegharts19 Uhr Empfang gegeben mit freundlicher Unterstützung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Auslosung der Einzelbewerbe im Veranstaltungszelt auf der Tennisanlage

Mittwoch, 2. August:9 Uhr Spielbeginn bei den s Versicherung Austrian Open 2023: 1. Runde bei Damen, Herren und Quads im Einzel14 Uhr Auslosung der Doppelbewerbe17 Uhr Match-of-the-Day mit österreichischer Beteiligung

Donnerstag, 3. August:9 Uhr Spielbeginn am 2. Turniertag mit Einzelspielen aus der 2. Runde17 Uhr Match-of-the-Day mit österreichischer Beteiligung

Freitag, 4. August:10 Uhr Spielbeginn am 3. Turniertag17 Uhr Match-of-the-Day19.30 Uhr Dämmerschoppen mit der Stadtkapelle Groß-Siegharts: 34 aktive Mitglieder der Stadtmusikkapelle begeistern mit einem bunten Programm von traditioneller böhmischer und österreichischer Blasmusik, bis hin zu Austropop und internationalen Hits; im Anschluss: Clubbing mit DJ Matthasel

Samstag, 5. August:10 Uhr Spielbeginn am 1. Finaltag und Finale Quads14 Uhr Damen Finale17 Uhr Match-of-the-Day: Herren Doppelfinale20 Uhr “Sport trifft Tracht” mit Live Band “Treibholz”, in der Pause (ca. 21.00) Vorführung Rope Skipping Groß-Siegharts; im Anschluss: Clubbing mit DJ Matthasel

Sonntag, 6. August:10.30 Uhr Herren Finale12.00 Uhr Schnitzelessen und Abschluss der s Versicherung Austrian Open