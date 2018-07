Drei Wochen noch, dann steht bereits das erste von mehreren sportlichen Top-Ereignissen in der Region am Programm: Am 1. August folgt der Aufschlag zu den Austrian Open im Rollstuhltennis. Und das geht heuer in Groß-Siegharts bereits zum 31. Mal über die Bühne! „Das Turnier wird von über 140 ehrenamtlichen Mitarbeitern des Vereins Rollstuhltennis Austria organisiert und ausgetragen. In den vergangenen 30 Jahren durften wir bereits über 1.200 Athleten von allen Kontinenten begrüßen und heuer erwarten wir 75 Spieler aus 20 Nationen und werden an den fünf Spieltagen etwa 150 Tennismatches abwickeln“, berichtet Philipp Dörre vom Organisations-Team.

Dass in Groß-Siegharts Weltklasse-Athleten am Start sind, ist ohnehin klar. In der „Wheelchair Tennis Tour“ – gibt‘s ähnlich wie auf der ATP- oder WTA-Tour der nicht körperbehinderten Sportler – eigene Turnierkategorien. In die Tour sind heuer weltweit 170 Turniere integriert, wobei die Austrian Open zu den traditionsreichsten und auch zu den bestdotiertesten Veranstaltungen zählen.

„Das Turnier wird als „ITF 2 Series“ Turnier veranstaltet und ist daher im Vergleich zu ATp-Turnieren so eingestuft wie das Wiener Stadthallenturnier oder sogar besser eingestuft als das Tennisturnier in Kitzbühel. In Groß-Siegharts werden heuer 30.000 US-Dollar an Preisgeld ausbezahlt und Herren-, Damen- und Quadbewerbe angeboten.