Dienstag, 31. Juli:

18.30 Uhr: Empfang im Stadtsaal Groß-Siegharts; Auslosung der Einzelbewerbe

Mittwoch:

ab 9 Uhr: Turnierbetrieb

14 Uhr: Auslosung der Doppelbewerbe

17 Uhr: Match of the Day am Court Franz Stark

18-19 Uhr: Get Together mit Happy Hour an der Austrian Open Bar

Donnerstag:

ab 9 Uhr: Turnierbetrieb

17 Uhr: Match of the Day

18-19 Uhr: Get Together

Freitag:

ab 9 Uhr: Turnierbetrieb

15 Uhr: Besuch von BSO-Präsident Rudolf Hundstorfer

17 Uhr: Match of the Day

18-19 Uhr: Get Together

ab 19 Uhr: Big Siegharts Challenge mit DJ Happy Sound

Samstag:

ab 9 Uhr: Turnierbetrieb

16 Uhr: Damen Einzelfinale

17.30 Uhr: Herren Doppelfinale

ab 20 Uhr: Heldennacht mit „The Hot Dogs“

ca. 20.30 Uhr: Siegerehrung

Sonntag:

10.30 Uhr: Herren Einzelfinale am Court Franz Stark; anschließend Siegerehrung

austrian-open.net