Startschuss für die Austrian Open in Groß Siegharts

Mit großer Vorfreude und freundlicher Unterstützung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wird am Dienstag das 34. Internationale Rollstuhltennisturnier, die "s Versicherung Austrian Open 2023", eröffnet. Der Ehrenempfang, der zahlreiche Spieler, ehrenamtliche Mitarbeiter und prominente Persönlichkeiten versammeln wird, darunter Landtagsvizepräsident Gottfried Waldhäusl, Bundesrätin Viktoria Hutter, einige Abgeordnete zum Nationalrat, Bezirkshauptfrau Manuela Herzog, Landesdirektor Alois Maurer als Vertreter des Hauptsponsors Team s Versicherung der Wiener Städtischen sowie weitere Vertreter von Sponsoren und unterstützenden Organisationen, markiert den feierlichen Auftakt des Turniers.

Im Rahmen des Empfangs findet die offizielle Turniereröffnung statt, begleitet von der Auslosung der Einzelbewerbe für Damen, Herren und Quads. Bereits am Mittwoch ab 8.30 Uhr beginnen die ersten Einzelmatches des Turniers. An diesem ersten Turniertag stehen die ersten Runden der drei Einzelbewerbe auf dem Programm, bei denen Nico Langmann, Martin Legner, Christina Pesendorfer und Markus Wallner, die Vertreter des österreichischen Nationalteams, antreten werden.

Am Donnerstag greifen dann die Stars der s Versicherung Austrian Open ins Geschehen ein. Unter ihnen auch die neue österreichische Nummer 1, Josef Riegler, der an Nummer 8 gesetzt ist. Am Freitag stehen die Halbfinalspiele der Damen und Quads sowie die Viertelfinalspiele der Herren auf dem Plan. Der erste offizielle Side-Event der Austrian Open wird von der Groß-Sieghartser Stadtmusikkapelle gestaltet, die am Freitagabend ein Dämmerschoppen veranstaltet, gefolgt von einem Clubbing mit DJ MattHasel.

Das Finale der Quads ist für Samstag um 10 Uhr auf dem Center Court geplant, gefolgt von den Damen, die um 14 Uhr um die begehrte Austrian Open Trophäe kämpfen. Um 17 Uhr wird im Rahmen des "Match of the Day" das Doppelfinale der Herren stattfinden. Auch beim zweiten Sideevent am Samstagabend gibt es Live-Musik zu hören - diesmal von "Treibholz". In der Konzertpause zeigen die Groß-Sieghartser Rope Skipper eine beeindruckende Show. Den Abschluss bildet erneut DJ MattHasel.

Das Turnier endet traditionell am Sonntag um 10.30 Uhr mit dem Herrenfinale, gefolgt von einem gemeinsamen Schnitzelessen auf der Tennisanlage.

Die Turniervorbereitungen sind abgeschlossen, und die Veranstalter freuen sich bereits auf die vielen internationalen Spieler sowie auf zahlreichen Besuch beim 34. Internationalen Rollstuhltennisturnier in Groß-Siegharts.