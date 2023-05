Groß-Sieghartser Medaillenregen

Die Rope Skipping-Landesmeisterschaft fand in Groß-Siegharts statt. Beinahe 60 Springer aus fünf Vereinen nahmen teil. Für so manche junge Athleten war es der erste Antritt bei einem Wettkampf. Die Sportunion Rope Skipping Groß-Siegharts konnte sich über sehr gute Platzierungen freuen. Besonders über die Leistungen von Jonas Kretschmer (Gold, Landesmeister), Marcel Friedl (Silber) und Julian Kretschmer (Bronze) in der Elite männlich, Jasmin Geist (Silber) in der Elite weiblich, Miriam Zmill bei den Juniorinnen II (Silber), Sophie Döller (Silber) und Reisinger Elina (Bronze) in der Altersklasse Jugend I und Luisa Layer (Bronze) in der Altersklasse Jugend II.

Im Starter Cup, dem Bewerb für die jüngeren Springer mit etwas anderen Regeln, freuten sich vor allem Mia Danninger (Gold), Emely Abdul Lateef (Silber) und Natalia Pfeiffer (Bronze) in der Altersklasse Jugend I und mit Elina Peschel (Silber) und Lilia Rosner (Bronze) in der Altersklasse Jugend II, und im Eltern Cup Tina Kretschmer (Gold) und Caroline Römer (Bronze).

Anschließend an den Wettkampf wurde wieder die mittlerweile etablierte Buttonsession abgehalten. Die Teilnehmer hatten hier die Gelegenheit eine Vielzahl neuer Sprünge zu erlernen.