Groß-Sieghartser räumten ab

Es war eine fulminante Meisterschaft mit gleich drei neuen österreichischen Rekorden und einem Medaillenregen für die Groß-Sieghartser Rope Skipper. Neben dem Austrian Masters, der österreichischen Meisterschaft im Rope Skipping, fand auch die Newcomer Challenge, ein Bewerb für alle, die zum ersten Mal dabei sind, und ein Triple Under Bewerb statt.

Für den Groß-Sieghartser Verein brachte die diesjährige Ö-Meisterschaft große Erfolge. Jonas Kretschmer ist neuer österreichischer Meister in der Elite mit einem ersten Platz in allen drei Einzeldisziplinen (Freestyle, 30 sec Speed und 3 min Speed). Dabei ersprang er den neuen österreichischen Rekord der Elite männlich mit 94 Speed Steps in 30 Sekunden. Außerdem stellte Kretschmer einen neuen österreichischen Rekord im Triple Under Bewerb mit 137 Dreifachdurchzügen in Serie auf und sicherte sich auch hier Gold.

Jasmin Geist und Sara Palmetzhofer errangen Platz zwei und drei in der Elite weiblich. Außerdem belegte die Göpfritzerin Pametzhofer im Triples Bewerb Rang zwei und hält nun mit 66 Triples in Serie den Vereinsrekord bei den Damen.

Auch beim Nachwuchs können sich die Ergebnisse sehen lassen. Sophie Döller erreichte den zweiten Platz beim Austrian Masters in der Jugend und Miriam Zmill sprang in der Newcomer Challenge in der Altersklasse Juniorinnen auf Platz zwei , beide mit dem jeweils besten Freestyle ihrer Altersklasse.