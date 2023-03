Qualifikation für die WM geschafft

Werbung

Insgesamt fünf Groß-Sieghartser Rope Skipper bzw. Skipperinnen qualifizierten sich beim österreichischen Qualifikationswettkampf in Gänserndorf für die „World Championships“, die im Juli in Colorado Springs (USA) stattfinden werden. Für jede Nation gibt es drei Startplätze beim Masters (Freestyle, 30 sec. Speed Steps und 3 min. Speed Steps).

Am Start beim Qualifikationswettkampf waren alle, die sich Chancen für einen Start in Colorado ausrechneten. Sowohl in der Elite männlich als auch bei der Elite weiblich belegten die Groß-Sieghartser Rang zwei und drei. Somit sind vier Groß-Sieghartser im Nationalkader dabei: Sara Palmetzhofer (Göpfritz/Wild), Jasmin Geist (Seebs), Dominik Friedl und Jonas Kretschmer (beide aus Groß-Siegharts). Jeweils drei Tickets für Österreich gibt es auch im „Triple Under Bewerb“. Sara Palmetzhofer und Marcel Friedl belegten hier jeweils Rang zwei, Dominik Friedl wurde Dritter. Sie lösten somit auch in dieser Disziplin eines der drei begehrten Tickets. Insgesamt werden elf Athleten Österreich in Colorado Springs vertreten.