Waldviertler Jugendmeisterschaft

Bei der Waldviertler Jugendmeisterschaft, die am 14. Oktober in Dietmanns bei Groß-Siegharts stattfand, kämpften die derzeit stärksten Waldviertler Jugendspieler in einem Rundenturnier um den Meistertitel. Im kleinen Starterfeld verwies Lokalmatador Stefan Ringl den Litschauer Topfavoriten Domink Lotz auf Rang zwei.

Im Finale trennten sich die beiden mit einem Remis. Erst in der Viertwertung fiel die Entscheidung zugunsten von Stefan Ringl. Hinter Lotz erreichte der Groß-Sieghartser Simon Maister den dritten Platz. Die Mädchenwertung holte sich im direkten Litschauer Duell Larissa Hobeck vor Laura Löffler.

Als Schiedsrichter fungierte Verbandspräsident Franz Modliba.

2. Klasse Waldviertel

Groß Siegharts gewann das Nachtragsspiel zur dritten Runde gegen Litschau/Eisgarn 2,5:1,5. Gegen die Zwettler Jugend triumphierte Litschau/Eisgarn aber. Damit verteidigten die Schrammelstädter die Tabellenführung gegen Groß-Siegharts.