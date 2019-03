Tief in den Schmalztiegel griff der Strafausschuss bei Waidhofens Kapitän Peter Balta nach dessen Ausschluss in Ardagger. Vier Spiele fasste er aus. Wenn Balta wieder einlaufen darf, sind somit bereits sechs Spiele um und daher fast Rückrunden-Halbzeit.

Und das alles, weil es angeblich eine Spuckattacke des Slowaken gegeben hätte. Balta dementiert vehement, fühlt sich ungerecht behandelt. Auch, weil nicht einmal das angebliche Opfer, Ardagger-Kicker Thomas Steindl von einer Spuckerei etwas mitbekommen hätte.

Vorm Verband für Balta aussagen will Steindl aber auch nicht. Weil er von Mannschaftskollegen bestärkt wird, dass er doch von Baltas Speichel getroffen wurde.

In Wirklichkeit ist das aber ohnehin alles irrelevant. Am Ende zählt sowieso nur das, was Schiedsrichter Valentin Zehrer (die NÖN berichtete, dass sie ihn in dieser Causa nicht erreichen konnte) in seinem Bericht anführt.

Oder denkt echt jemand ernsthaft, dass ein Schiedsrichter seine Aussagen zwei Wochen später widerruft. Damit würde er ja er selbst unglaubwürdig erscheinen. Das weiß auch der SV Waidhofen, der erst gar nicht aktiv wurde. Daher wird Baltas Protest im Sand verlaufen, ist‘s sogar schade um die Protestgebühr von 145 Euro …