Am Samstag veranstalteten die Pistolenschützen der Jäger und Schützengilde Union Raika Waidhofen ihre Vereinsmeisterschaft mit Gästeklasse. Geschossen wurden 60 Wertungsschüsse mit der Großkaliberpistole am Schießstand in Dobersberg.

Bei den Frauen überraschte die Senkrechtstarterin Astrid Nebauer. Innerhalb eines Jahres schoss sich die Kautznerin an die Spitze der Niederösterreichischen Schützinnen und wurde mit 583 Ringen Vereinsmeisterin, gefolgt von Angelika Tanzer und Regina Eilenberger. Mit dem Rekordergebnis zeigte Nebauer sogar den Männern, wo es langgeht. In der Männerklasse trennten die ersten drei Schützen nur zwei Ringe. Daniel Wagner war mit 582 Zählern ringgleich mit Reinhard Auer, schoss aber den besseren letzten Pass und wurde so Vereinsmeister. Dritter wurde Patrick Kaltenbrunner mit 580 Ringen. Bei den Senioren 1 siegte Gerald Koller gefolgt von Erwin Pusch und Ernst Juhitzer. Die Besten bei den Senioren 2 waren Gottfried Eilenberger, Erwin Weiss und Willibald Schmid.

Den Abschluss machten die Senioren 3 mit Vereinsmeister Gustav Gabler gefolgt von Dietmar Wegsada Sen. und Hans Fitz. In der Gästeklasse Männer siegte Elmar Goigitzer vor Bernd Legner und Christian Herndler. Johann Kainz gewann die Gästeklasse Senioren gefolgt von Christian Dürr und Manfred Bauer.