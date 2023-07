Dreimal Gold für Waidhofen

Bei der Landesmeisterschaft in Allentsteig mit der Großkaliberpistole stellten die besten 174 Schützen des Landes ihr Können unter Beweis. Landesmeistertitel für Waidhofen holten Patrick Kaltenbrunner in der Männerklasse und Regina Eilenberger in der Seniorenklasse der Frauen. Astrid Kaltenbrunner verpasste um zwei Ringe knapp die Goldmedaille und holte Silber bei den Frauen. Unter den besten Zehn waren auch die Waidhofner Schützen Reinhard Auer mit Platz vier und Gerald Koller mit Platz zehn vertreten. Dank der guten Einzelplatzierungen siegte das Team der Jäger und Schützengilde Union Raika Waidhofen mit 1752 Ringen vor dem SSV Kirchberg (1740) und dem FSV Amstetten (1738) in der Mannschaftswertung.