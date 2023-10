Erfolgreiche Waidhofner Schützen

Dank der guten Saisonergebnisse bei der Landesmeisterschaft und beim Landes-Cup wurden vier Schützen der Jäger und Schützengilde Union Waidhofen vom NÖ Landesverband für die Österreichische Meisterschaft der Großkaliberpistole nominiert. Ausgetragen wurde das dreitägige Großevent, mit zwei Disziplinen in Eisenstadt. Alle vier Waidhofner Schützen traten sowohl in der Disziplin „Große Scheibe“ (30/30) als auch bei der „Kleinen Scheine“ (20/20) an. Durch einen sensationellen Sieg mit 596 von 600 möglichen Ringen bei der „Großen Scheibe“ bewies Patrick Kaltenbrunner wieder Nervenstärke. Bei der „Kleinen Scheibe“ verpasste Kaltenbrunner um zwei Ringe den Sieg und wurde Vizemeister.

Reinhard Auer gelang mit einem dritten Platz bei (30/30) und einem fünften Rang bei (20/20) einmal der Sprung auf das Stockerl.

Auch die Frauen der Gilde kämpften erfolgreich um Edelmetall. Regina Eilenberger wurde Zweite bei (30/30) und Dritte bei (20/20). Astrid Kaltenbrunner wurde zweimal Zehnte und siegte mit der Niederösterreichischen Mannschaft.

Dank der guten Einzelplatzierungen gab es zahlreiche Medaillen in den einzelnen Mannschafts- und Supermannschaftswertungen. Mit insgesamt 14 Medaillen (5 Gold, 7 Silber und 2 Bronze) im Gepäck traten die Waidhofener die Heimreise an und feierten die besten ÖM-Ergebnisse in der Geschichte der Gilde.