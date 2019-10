Die Jäger und Schützengilde Union Raika Waidhofen veranstaltete am Samstag ein Silhouettenschießen am Schießstand in Dobersberg.

Die Papierscheiben mit verschieden großen Tiersilhouetten wurden mit der Großkalieberpistole auf einer Entfernung von 25 Metern beschossen. In der Allgemeinen Klasse siegte Rene Resl vor Albert Wilhelm und Heinrich Hetzer. Bei den Männern gab es Gold für Patrick Kaltenbrunner, Silber für Reinhard Auer und Bronze erhielt Bernd Legner.

Erwin Weis führte bei den Senioren gefolgt von Gottfried Eilenberger und Willibald Schmid. Spannung und Nervenkitzel gab es in der Frauenklasse. Da die Damen der JSG Waidhofen auch bei Bundesmeisterschaften immer die Stockerlplätze belegen, entschied auch hier jeder Ring. Astrid Nebauer gewann mit 16 Treffen vor Regina Eilenberger mit 15 Zähler und Angelika Tanzer mit 14 Punkten.