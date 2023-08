Kaltenbrunner schoss sich zum Sieg

Am Freitag und Samstag veranstaltete die Jäger und Schützengilde Union Raika Waidhofen die Landesmeisterschaft mit der Standard- und der Zentralfeuerpistole am Schießstand in Dobersberg. Unschlagbar war Patrick Kaltenbrunner aus Kautzen mit der kleinkalibrigen Standardpistole. Mit dem Tagesbestergebnis von 546 Ringen verwies er Stefan Lechner (544) vom HSV St. Pölten und Mathias Seidl (515) vom HSV Weitra auf die Plätze zwei und drei. Kaltenbrunner war selbst überrascht, dass es mit der einhändig geschossenen Kleinkaliberpistole so gut gelaufen ist. Seine große Stärke ist die beidhändig geschossene Großkaliberpistole, wo er heuer bereits amtierender Cup- und Landesmeister ist.

Bei den Senioren holte Erwin Weiss mit 510 Ringen Silber für Waidhofen. Er wurde nur von Leopold Karner (519) vom SK St. Pölten geschlagen. Platz drei belegte Günter Glaser (505) vom HSV Weitra. Bei der Zentralfeurpistole in der Männerklasse siegte Stefan Lechner (550) vor Mathias Seidl (548) und Patrick Kaltenbrunner (531). Auch in der Seniorenklasse waren die Waidhofner Schützen am Stockerl. Erwin Weiss (541) und Gottfried Eilenberger (502) wurden nur von Leopold Karner (546) geschlagen.