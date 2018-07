In Allentsteig fand die Landesmeisterschaft der Faustfeuerwaffen Großkaliber statt. Sehr gute Erfolge gab es dabei für die Starter der Jäger und Schützengilde Union Raika Waidhofen unter den 180 Meisterschaftsteilnehmern. Die Männer-Mannschaft bestehend aus Reinhard Auer, Patrick Kaltenbrunner und Daniel Wagner konnte mit 1755 Ringen ihre Konkurrenten von SSV Kirchberg und ETSSC Tattendorf klar auf Platz zwei und drei verweisen.

In der Einzelwertung wurden Astrid Nebauer in der Frauenklasse und Angelika Tanzer in der Frauen S1 Klasse Vizelandesmeisterinnen. Bei den Männern verpasste Reinhard Auer nur knapp das Podest. Auer war zwar ringgleich mit dem Drittplatzierten, schoss aber den letzten Pass um einen Ring schlechter und musste dadurch die Bronzemedaille abgeben.