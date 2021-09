Vereinsmeister wurden ermittelt

Es wurden mit der Großkaliberpistole 3 mal 5 Schuss in 150 Sekunden und 3 mal 5 Schuss in 20 Sekunden auf eine Entfernung von 25 Meter abgegeben. Bei den Frauen siegte Astrid Nebauer vor Regina Eilenberger und Susanne Szöke. Patrick Kaltenbrunner dominierte bei den Männern mit 297 von 300 Ringen vor Daniel Wagner und Elmar Goigitzer. In der Senioren1 Klasse gab es einen klaren Sieg für Reinhard Auer vor Manfred Garschall und Leopold Danzinger. Gottfried Eilenberger siegte bei den Senioren 2 vor Erwin Weiss und Gerald Koller. Bei den Senioren 3 gewann Karl Andres vor Willibald Schmid und Dietmar Wegsada.