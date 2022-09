Wagner & Eilenberger sind neue Vereinsmeister in Waidhofen/Thaya

Werbung

Die Jäger und Schützengilde Union Raika Waidhofen veranstaltete am Samstag ihre Vereinsmeisterschaft am Schießstand in Dobersberg. Es wurden 30 Wertungsschüsse mit der großkalibrigen Gebrauchspistole auf eine Distanz von 25 Meter geschossen. Bei den Frauen siegte Regina Eilenberger vor Sandra Spießmaier und Barbara Derdak. Daniel Wagner konnte mit der Tagesbestleistung von 295 Ringen Rene Resl und Peter Wilhelm in der Männerklasse auf Platz zwei und drei verweisen.

Bei den „Senioren“ gab es an der Spitze einen verbissenen Kampf mit Reinhard Auer und Leopold Danzinger. Beide Schossen exakt 292 Ringe von 300 möglichen. Auer gewann dank seiner besseren Deckserie. Dritter wurde Ernst Juhitzer. Bei den „Senioren 2“ siegte Gerald Koller vor Gottfried Eilenberger und Erwin Weiss. In der Gästeklasse „Allgemein“ siegte Ronam Brothanek, bei den Senioren Manfred Bauer.