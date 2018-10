Der NÖ Seniorenbund organisierte in Horn die 19. Niederösterreichische Tischtennis Landesmeisterschaft. Am Turnier nahmen 18 Spieler teil. Dabei konnte der Waidhofner Meisterschaftsspieler Gerhard Schmid bereits zum sechsten Mal in Serie den „A-Bewerb“ gewinnen-.

Der zweite Platz ging an Günther Jähnert (Muckendorf) vor Peter Vogl (Hadersdorf) und Werner Heigl (St. Valentin).

Im Bewerb „Herren B“ gewann Walter Reiterlehner vor Rudolf Zeilinger. Den dritten Platz belegten ex aequo Franz Straßberger und Werner Ruppi. Den „Trostbewerb“ sicherte sich Fritz Nastl vor Franz Gschwandtner und Axel Fischer-Colbrie sowie Ernst Teng. Im Doppel schlug erneut Gerhard Schmid zu. Er siegte gemeinsam mit Partner Werner Heigl. und verwies das Duo Günther Jähnert/ Peter Vogl und Axel Fischer-Colbrie/Walter Reiterlehner ex aequo mit Franz Straßberger/Werner Ruppi auf die Plätze.