Es ist „sensationell“, was sich derzeit beim SV Waidhofen abspielt. Nach sieben Runden und dem 3:1-Derbysieg gegen Zwettl mit 15 Punkten Tabellenfünfter und damit nur zwei Zähler hinter dem Spitzenduo Gaflenz/Stripfing. Letzterer gastiert am Freitag im Birkenstadion. Bei einem Sieg könnte im günstigsten Fall sogar die Tabellenführung winken. So weit, so gut.

Auf den zweiten Blick muss man feststellen, dass Waidhofen bisher ausschließlich gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte spielte, jetzt erst die richtigen Liga-Kracher kommen. Da kann‘s durchaus passieren, dass nicht mehr in diesem Ausmaß wie in den ersten Runden gepunktet wird, die Fans, die von den aktuellen Erfolgen verwöhnt sind, schnell zu murren beginnen. Dabei darf nicht vergessen werden, unter welchen Voraussetzungen Waidhofen in die Saison ging – nämlich als heißer Abstiegskanditat. Kleiner Kader, Neuerwerbung Samanek verletzt und in den Vorjahren sowieso eher hinten dabei, als vorne. Keine guten Voraussetzungen …

Daher wiegen die aktuellen Erfolge doppelt. Mit breiter Brust spielt es sich zudem leichter. Und: Wer im Frühjahr in fast identer Besetzung Landesliga-Meister Leobendorf schlug, gegen Vize Stripfing X spielte, der kann nun auch Spitzenteam Stripfing in die Knie zwingen.