Insgesamt 30 Sportakrobatinnen vom USV Dobersberg stellten bei den Union Landesmeisterschaften in Krems abermals ihr Können unter Beweis. In der Klasse „Kinder II“ überzeugten Ina Dascenco und Vanessa Huber mit ihrer Kür und sicherten sich die Silbermedaille. Ebenfalls in dieser Klasse waren Sofie Handl und Sarah Schuster am Start und erreichten den fünften Rang. Lisa und Lena Pfeiffer belegten den 12. Platz.

In der Klasse „Kinder I“ wurde trotz guter Leistungen der Sprung auf das Podest knapp verpasst. Julia Hauer und Lara Dangl wurden Fünfte, Sabrina Groll und Larissa Garschall erkämpften sich Platz sechs und Patricia und Leonie Gaugusch erreichten den 11. Platz. Bei den Trios gingen Melanie Nagelmaier, Leonie Suchan und Diana Sprinzl an den Start und holten sich Platz acht. Laura Hummel, Katharina Drucker und Eliane Appel wurden zehnte.

In der Klasse „Jugend III“ konnten sich Julia Schober und Maja Bichl mit einer fehlerlosen Kür über die Bronzemedaille freuen. Knapp am Podest vorbei schrammten Raphaela Naglmaier, Nadine Wühl und Sara Siegl.

In der Klasse „Offene II“ erreichten Klara Garschall, Carina Hofbauer und Amelie Winkelbauer die Silbermedaille. Bei den Duos sicherten sich Jenny Neid und Alina Brinnich Platz vier. Auch Leonie Wanko und Alina Leuthner konnten, mit einer souveränen Leistung, überzeugen.