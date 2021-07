Mit Dobersberger Beteiligung ging die Sportakrobatik-Weltmeisterschaft im Schweizer Genf über die Bühne. Zur österreichischen Delegation, die aus insgesamt sechs Formationen aus den Vereinen Graz, Krems, Spittal an der Drau und eben Dobersberg bestand, steuerten die Waldviertlerinnen ein Trio, bestehend aus Emilia Litschauer, Nicole Knapp und Isabell Willinger, bei. Begleitet wurden die Sportlerinnen von Trainerin Alexandra Nagelmaier.

Begeisternde Trainingsbedingungen. Nach der Ankunft folgte für die Sportlerinnen im Rahmen von zwei intensiven Trainingstagen das Vertrautmachen mit der Wettkampfumgebung und den Bedingungen. Besonders beeindruckt zeigten sich die heimischen Akrobatinnen von der WM-Wettkampfhalle, in der gleich vier komplette Mattenflächen zur Vorbereitung auf den großen Auftritt zur Verfügung standen.

Passable Leistungen gezeigt. Nach dem Ende der Trainingsphase musste sich das Trio an zwei folgenden Wettkampfstagen dem Kampfgericht stellen. Zunächst an der Reihe war die Präsentation der Tempokür, welche erfolgreich verlief und mit 25,550 Punkten belohnt wurde. Besondere Hochachtung erhielten die Sportlerinnen für ihre „mitreißende und überzeugende Ausstrahlung“ während der Darbietung, wie Trainerin Nagelmaier berichtet. An Tag zwei mussten die Akrobatinnen eine Balancekür zum Besten geben, handelten sich aber aufgrund leichter Unsicherheiten dezente Fehler bei den Elementen ein. Gröbere Aussetzer leisteten sich die Sportlerinnen aber im weiteren Verlauf nicht. Im Endklassement reichte es schließlich zum 18. Platz Dynamik, 20. Platz Balance und 21. Platz Mehrkampf.

Anerkennung für Österreich und heimische Sportlerinnen. Insgesamt gab‘s Lob für die österreichische WM-Performance von anderen Nationen, aufgrund des immer weiterwachsenden Fortschritts in der Ausführung der Übungen. Nationalteamtrainerin Leonor Vareta rühmte außerdem die Dobersberger Leistung. USV-Trainerin Alexandra Nagelmaier strotzte ebenfalls nach der Rückkehr nach Österreich vor Stolz und zeigte sich überaus zufrieden.

Vorfreude auf Europameisterschaft. Dabei stieg während der Zufriedenheit über das Geleistete auch bereits die Vorfreude im Dobersberger Verein auf die anstehende Sportakrobatik-Europameisterschaft im Herbst im italienischen Pesaro.

Dort wird der USV mit einem Dreigespann, bestehend aus Lena Meinhard, Pia Wagner und Sophie Koll, vertreten sein.