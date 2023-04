Dobersberger turnten in Belgien

Werbung

Gut vorbereitet machten sich insgesamt neun Dobersberger Sportakrobaten mit den Trainerinnen Alexandra Nagelmaier und Emilia Litschauer sowie Wertungsrichterin Viktoria Datler auf den Weg zum „Flanders International Acro Cup und World Cup“ nach Puurs in Belgien. Nach zwei erfolgreich absolvierten Trainingstagen vor Ort startete der Wettkampf für die Dobersberger mit der ersten Kür. Am Freitag und Samstag folgte die jeweils zweite Kür jeder Formation. Nico Richter und Sophie Koll gingen in der höchsten Klasse, der „Elite“, an den Start und präsentierten sich sowohl in der Tempo- als auch in der Balancekür gut. Besonders die ausdrucksstarke Choreografie überzeugte das Kampfgericht.

Das „Junioren Mixpaar„ Theodor Dorfinger und Cassedy Taxpointner lieferte tolle Leistungen in beiden Küren ab. Vor allem die Tempokür konnte das Mixpaar fehlerfrei meistern. Für die „11-16“-Formationen Isabell Willinger und Alina Leuthner sowie Bianca Garschall, Johanna Haider und Alina Brinnich war es der erste gemeinsame Wettkampf im Ausland. Nicht nur die beeindruckende Atmosphäre in der Wettkampfhalle, sondern auch die Leistungen der Akrobaten aus anderen Ländern sorgten für viel Aufsehen bei den „Jüngeren“. Dennoch präsentierten sich die beiden Formationen gut und freuten sich über den erfolgreichen Wettkampf in Belgien.

Am Ende landeten Nico Richter und Sophie Koll im World Cup auf Platz zehn. Theodor Dorfinger und Cassedy Taxpointner sicherten sich den achten Platz. Das Trio Bianca Garschall, Johanna Haider und Alina Brinnich konnte zehn Formationen hinter sich lassen und freute sich über Platz 27. Das Dobersberger „Damenpaar“ Isabell Willinger und Alina Leuthner schaffte es auf den 26. Platz.