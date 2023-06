Erfolge für die jüngsten Akrobaten

Nun hatten die Jüngsten des USV Dobersberg die Möglichkeit, ein letztes Mal für diese Saison ihr Können beim „Kids Cup“ und „First Step-Bewerb“ in Horn zu zeigen. Für Maria Wallner und Liv Wais war dies der allererste Wettkampf. Sie holten in der Klasse „Kinder 2“ die Silbermedaille. Ex-aequo auf dem vierten Platz landeten Annika Hell und Emilia Lisy sowie Nora Hutterer und Marleen Brunner-Devaty. Platz sechs ging an Annabell Widhalm und Johanna Schuh. Gleich dahinter reihten sich Aliyah Glosova und Rosalinde Rammer-Jirec.

Das Paar Leonie Steiner und Hannah Pany wurden für ihre fehlerfreie Kür mit Gold in der Klasse „Kinder 1“ belohnt. Den zweiten Platz sicherten sich Emily Decker und Jasmin Willinger. Larissa Garschall und Ilona Seilern-Aspang erzielten Platz sechs. Das viele Üben machte sich auch bei den Trios bezahlt. Lea Chloupek, Sofia Longin und Annalena Hell holten sich die Goldmedaille. Knapp am Podest vorbei schrammten Richard Döberl, Josephina Gegenbauer und Eleonore Seilern-Aspang. Sie belegten den vierten Platz. „Wir sind sehr stolz auf die Kinder. Sie haben tolle Leistungen gezeigt“, so die Trainerinnen Klara Garschall und Nadine Weber.