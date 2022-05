Erfolgreicher Bewerb für USV Dobersberg

Werbung

In Dobersberg machte der „Kids Cup“ und der „First Step“-Bewerb Halt. Dabei gab’s auch für den USV wieder schöne Erfolge. Isabell Willinger und Larena Winkler holten sich den ersten Platz in der Klasse „Kinder 2“. Das Mixpaar Balduin Kainz und Mia Ormian reihte sich knapp dahinter auf Platz zwei. Emily Decker und Jasmin Willinger erreichten mit sauber geturnten Elementen den vierten Platz. Emma Döller und Julia Hanz legten eine tolle Performance hin und wurden dafür mit der Goldmedaille in der Klasse „Kinder 1“ belohnt. Erfreut waren die Trainerinnen auch über die Darbietung von Lisa Dworan, Annika Hell und Mia Lessnigg, die sich den dritten Platz sicherten.

Im Anschluss an den Wettkampf gab es die Möglichkeit, Einblicke in den Trainingsalltag zu gewinnen. Zu sehen waren die jüngsten Sportakrobaten bis hin zu WM-Teilnehmern.