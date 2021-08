Die Sportakrobaten des USV Dobersberg machten sich mit zwein Formationen auf dem Weg zum „4th Budapest international Acro Cup“, um sich mit 13 anderen Ländern zu messen.

Am Samstag fanden die Qualifikationen statt, bei dem je die Tempo und Balance Kür der Formationen gezeigt wurden. Das Mixpaar Theodor Dorfinger und Cassedy Taxpointner erturnten sich in der Klasse „Junioren 2“ den Einzug ins Finale. Besonders gut galng ihnen die Landung ihres Doppelsaltos in der Tempokür. In der Balance konnten sie das Kampfgericht mit ihrer tollen Choreografie überzeugen.

Das Trio Lena Meinhard, Pia Wagner und Sophie Koll behauptete sich das erste Mal auf internationalen Boden in der Klasse „Elite“. Bei ihrer fehlerfreien Balancekür konnten sie mit 27.350 Punkten einen großen Vorsprung herausholen. Die darauffolgende Tempokür gelang auch sehr gut, dennoch qualifizierten sich auf dem zweiten Platz fürs Finale.

Top-Ergebnisse im Finale. Am Sonntag wurden die Punkte auf Null gesetzt – nur die Ergebnisse der bevorstehenden Kombi-Küren würden für die finale Wertung zählen. Das Mixpaar – Theodor Dorfinger und Cassedy Taxpointner hatte starke Konkurrenz aus Ungarn und Polen und erreichte mit sauberen Elementen den dritten Platz. Lena Meinhard, Pia Wagner, Sophie Koll zeigten stabile Pyramiden und Tempoelemente auf hohem Niveau und konnten sich im Finale wieder gegen ihre Konkurrenten aus Polen und Ungarn durchsetzen und sicherten sich hier die Goldmedaille.

Schifffahrt nach Wettkampf. Nach diesem erfolgreichen Wettkampf ließ die ganze Delegation den Tag mit einer Sightseeing-Schifffahrt ausklingen. „Für unsere Trainerin Viktoria Datler war dies der erste Auslandseinsatz für die Kadergruppe. Wir als USV Dobersberg sind stolz, sie bei uns im Team zu haben“, sagt Sektionsleiterin Doris Haider. Für alle Interessierten: Schnuppertrainings bei den Dobersberger Akrobaten gibt’s gleich in der ersten Schulwoche am Dienstag und Freitag.