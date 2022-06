Medaillen zum Abschluss für den USV Dobersberg

Werbung

Erfolgreicher Saisonabschluss für die Kinder- und Nachwuchsklassen des USV Dobersberg: Drei Formationen konnten beim Bundes-Kids-Cup und bei der Österreichischen Meisterschaft in Horn glänzen.

Julia Hanz und Emma Döller traten in der Klasse „Kinder 1“ an. Mit fehlerfrei geturnten Elementen konnten sie die Kampfrichter und das Publikum begeistern. Ihre gezeigten Leistungen wurden mit dem ersten Platz belohnt. Ebenso erfolgreich war das Kinder-Trio des USV Dobersberg. Mia Lessnigg, Annika Hell und Lisa Dworan waren beim Wettkampftag in Topform und sicherten sich, wie ihre Teamkolleginnen, ebenfalls die Goldmedaille.

Neben dem Bundes-Kids-Cup wurde auch die Österreichische Meisterschaft in der Nachwuchsklasse „Jugend 3“ ausgetragen. Julia Brinnich, Sofie Handl und Laura Hummel starteten hier für den USV. Das sehr junge Trio konnte seine Leistung vom Training gut abrufen. Die Drei zeigten stabile Elemente und konnten eine gute Kür auf der Wettkampffläche präsentieren. Mit 21,900 Punkten wurde ihre beste Leistung in der Saison bewertet und sie erreichten damit den fünften Endrang.