Sechs Dobersberger Formationen in Graz am Start

In Graz fanden die „Offenen Steirischen Meisterschaften“ statt. Der USV Dobersberg war mit sechs Formationen am Start. Amelie Longin und Elisabeth Fuchs begeisterten in der Klasse „Jugend 3“ mit ihren sauber geturnten Elementen – Platz sechs.

Tarja Oberbauer, Johanna Haider und Juliane Samm präsentierten eine solide Kür in der Klasse „Jugend 2“. Mit starker Konkurrenz landete das Trio schließlich auf dem vierten Platz.

Für Laura Hummel, Sofie Handl und Julia Brinnich war es der erste Wettkampf der Saison. Trotz einiger kleiner Fehler konnten die Drei mit ihrer schwungvollen Kür überzeugen.

In Action: Christina Datler, Julia Hauer, Julia Schober, Alina Brinnich und Bianca Garschall. Foto: Foto privat

Bianca Garschall und Alina Brinnich zeigten eine mitreißende Tempokür. Nach gelungener Balancekür wurden sie Vierte.

Das Trio Julia Schober, Christina Datler und Julia Hauer war zunächst mit seiner Balancekür an der Reihe, die sie auf den dritten Platz brachte. Bei der Tempokür schlichen sich kleine Fehler ein, Rang fünf.

In der Klasse „Junioren 2“ gingen Theodor Dorfinger und Cassedy Taxpointner an den Start. Nach einer spannungsvollen Balancekür, konnten sie verletzungsbedingt nicht mehr zur Tempokür antreten.