Stockerlplätze für Dobersberger Akrobaten

In Horn fanden die Union-Landesmeisterschaften statt. Mit elf Formationen war auch der USV Dobersberg am Start. Beim „Kids Cup“ und „First Step“-Bewerb ging‘s los. In der Klasse „Kinder 2“ konnte sich der USV Dobersberg über drei Stockerlplätze freuen: Isabell Willinger und Larena Winkler turnten fehlerfreie Elemente und wurden dafür mit dem ersten Platz belohnt. Ebenfalls begeistern konnten Balduin Kainz und Mia Ormian. Obwohl es für beide der erste Wettkampf war, gingen sie selbstsicher an den Start und erreichten Platz zwei. Emily Decker und Jasmin Willinger konnten sich mit sauberen Figuren die Bronzemedaille sichern. Larissa Garschall und Josephina Gegenbauer landeten auf dem siebten Platz. Sehr zufrieden waren die Trainerinnen außerdem mit Lisa Dworan, Annika Hell und Mia Lessnigg. Das Trio präsentierte eine tolle Choreografie und belegte den vierten Platz in der Klasse „Kinder 1“.

Am nächsten Tag ging‘s mit den „Offenen Klassen“, „Jugend“ und „Junioren“ weiter.

Danei landeten Tarja Oberbauer, Johanna Haider und Juliane Samm auf dem zweiten Platz. Den Sieg in der Klasse „Jugend 2“ konnten sich Raphaela Nagelmaier, Leonie Suchan und Alina Leuthner mit einer sauber geturnten Kür sichern. In der Klasse „Jugend 3“ gingen Amelie Longin und Elisabeth Fuchs an den Start und hatten mit Platz vier ihr Wettkampf-Debüt. Für die Sportlerinnen in der Klasse „Jugend 1“ hieß es, zwei Küren (Tempo und Balance) dem Kampfgericht zu präsentieren. Julia Schober, Christina Datler und Julia Hauer wurden schließlich mit Bronze belohnt. Das Damenpaar Bianca Garschall und Alina Brinnich konnte mir seinen zwei stimmungsvollen Küren überzeugen und turnte sich somit auf den zweiten Platz. Auch das Mixpaar Theodor Dorfinger und Cassedy Taxpointner belegten Rang zwei. Trainerin Alexandra Nagelmaier gibt sich sehr zufrieden: „Wir können sehr stolz auf die erbrachten Leistungen sein, vor allem weil manche von ihnen sehr lange an keinen Wettkämpfen teilnehmen konnten.“