USV Dobersberg: Am Start in Graz

Am Wochenende fand zum dritten Mal der „Grazer Acro Cup“ statt. Die Akrobaten aus Dobersberg mischten in allen Klassen mit. Die „Jugend 2 Formationen“ starteten in einem Teilnehmerfeld aus 42 Startern.

Bei den Trios steigerten Juliane Samm, Laura Hummel und Tarja Oberbauer ihre Leistung vom vorherigen Bewerb und erreichten den 20. Platz. Larena Winkler, Leonie Suchan und Raphaela Nagelmaier hatten ihr gemeinsames Debüt auf der Wettkampffläche. Sie konnten ihre Leistungen aus dem Training abrufen und reihten sich dahinter auf Platz 21.

Bei den Paaren qualifizierten sich Emma Döller und Julia Hanz, die erstmals in dieser Klasse starteten, mit Platz neun fürs Finale am Sonntag. Dort schlichen sich ein paar Fehler ein Rang zwölf. Amelie Longin und Julia Brinnich qualifizierten sich mit Platz drei fürs Finale. Dort unterlief ihnen ein Fangfehler und sie landeten schließlich an der vierten Stelle.

In der „Jugend 1“ starteten Johanna Haider, Bianca Garschall und Alina Brinnich als Trio. Sie zeigten zwei solide Küren und holten Platz elf.

Bei den Paaren erreichten Isabell Willinger und Alina Leuthner mit ihren guten Leistungen das Finale. Dort zeigten sie ihre Balance Kür und sicherten sich damit den siebenten Platz.

Bei den Junioren starteten Cassedy Taxpointner und Theodor Dorfinger als Mixpaar. Sie turnten eine tolle Tempokür und erreichten dort ihre persönliche Bestnote mit 26,030 Punkten. Im Finale zeigten sie ihre Kombikür und belegten schlussendlich den vierten Platz. Das „Seniors Mixpaar“ Sophie Koll und Nico Richter präsentierte seine drei Küren und erreichte damit die Goldmedaille. „Wir sind stolz auf die Leistungen unsere Sportler. Wir freuen uns auf die nächsten Wettkämpfe in Belgien und danach Horn“, so die Trainerinnen Alexandra Nagelmaier und Katharina Steiner.

Groß ist auch die Vorfreude auf die NÖ Landesmeisterschaft, die am 20./21. Mai in Waidhofen stattfindet.