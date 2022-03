USV Dobersberg bei der WM

Werbung

Mit zwei Teams war der USV Dobersberg bei der Weltmeisterschaft in Baku (Aserbaidschan) vertreten. am ersten Wettkampftag Den Beginn machte das Mixed-Paar Theodor Dorfinger und Cassedy Taxpointner mit Trainerin Emilia Litschauer. Das Duo startete mit einer sauberen Tempo-Kür. Am zweiten Tag schafften sie es mit ihrer romantischen Balance-Kür, die Kampfrichter zu überzeugen und in der Wertungsliste einen Platz gut zu machen und beendeten den Bewerb an der 20. Stelle.

Danach reiste das „Senioren Trio“, bestehend aus den drei Akrobatinnen Lena Meinhard, Pia Wagner und Sophie Koll mit deren Trainerin Viktoria Datler nach Baku an. Die Vorbereitung und die Anreise gestalteten sich komplizier. Dennoch startete die Formation so mit einer stimmungsvollen Tempokür. Emotionaler war der folgende Tag, an dem das Trio seine relativ neue Balancekür das zweite und gleichzeitig letzte Mal zeigte. Für die zwei Unterpartnerinnen Lena Meinhard und Pia Wagner endete mit der Weltmeisterschaft ihre langjährige Karriere und sie begeben sich mit dem zwölften Platz in die „Akrobatik-Pension“.