USV Dobersberg hat Medaillen erturnt

Bei der Landesmeisterschaft in Horn ging der USV Dobersberg mit 14 Sportlerinnen an den Start. Am Samstag starteten diesmal die höheren Klassen. Christina Datler, Julia Schober und Julia Hauer präsentierten eine souveräne Tempokür. Trotz neuer Elemente zeigten die drei eine saubere Kür. Mit einer fast fehlerfreien Balancekür am Folgetag turnte sich das Trio auf den dritten Platz in der Landeswertung. Alina Brinnich und Bianca Garschall waren zunächst mit Balance an der Reihe. Mit ihrer stimmungsvollen Kür konnten sie die Wertungsrichter sowie das Publikum mitreißen. Nach einer mitreißenden Tempokür durften sie sich ebenfalls über eine Bronzemedaille freuen.

Am zweiten Wettkampftag konnten nun auch die jüngeren Formationen ihr Können unter Beweis stellen. Julia Brinnich, Sofie Handl und Laura Hummel begeisterten am Sonntagvormittag die Kampfrichter und Zuschauer in der Klasse „Jugend 3“. Sie erreichten in der Landeswertung den fünften Platz.

Die zwei Dobersberger Trios präsentieren ihre schwungvollen Küren in der Klasse „Jugend 2“. Juliane Samm, Tarja Oberbauer und Johanna Haider holten sich in der Landeswertung die Goldmedaille. Alina Leuthner, Leonie Suchan und Raphaela Nagelmaier landeten in der Landeswertung knapp dahinter auf dem zweiten Platz.