Angetreten mit insgesamt 23 Sportler kehrte der USV Dobersberg mit tollen Erfolgen aus Graz zurück. Bei der Klasse „Offene I“ konnten sich Marion Lindner und Bianca Garschall über Platz eins freuen. In dieser Klasse erreichten Pia Wagner, Selina Weissinger und Alena Tomaschek den zweiten Platz.

Bei den „Junioren II“ gingen Daniela Schmid und Christina Datler an den Start und konnten sich die Goldmedaille sichern. In der Klasse „Jugend II“ holte sich Alina Brinnich, die zum ersten Mal an einem Wettkampf teilnahm und Jenny Neid die Silbermedaille. Carina Hofbauer, Klara Garschall und Amelie Winkelbauer zeigten eine schwungvolle Kür und sicherten sich so den dritten Endrang. Maja Bichl und Julia Schober starteten zum ersten Mal in der Klasse „Jugend III“.

Wegen eines choreografischen „Hoppalas“ kamen sie nicht über Platz fünf hinaus. In der Klasse „Jugend I“ lagen Emilia Litschauer und Isabell Willinger nach Tag eins auf dem ersten Platz. Beim Aufwärmen am zweiten Tag brach sich Willinger jedoch das Handgelenk. Neuling Sophie Knoll erreichte mit ihrer Partnerin Leonie Mejta den vierten Platz.

Über eine Bronzemedaille konnten sich Lena Amberger und Cassedy Taxpointner freuen. Die WM-Teilnehmerin Lena Meinhard wechselte nun die Position und ist nun Unterpartnerin. Sie belegte mit ihren Teamkolleginnen Nicole Knapp und Johanna Haider den fünften Platz.