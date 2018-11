Am Wochenende nahmen vier Formationen des USV Dobersberg an den Offenen Tschechischen Meisterschaften teil. Es gingen drei Formationen in der Klasse Jugend und eine Formation in der höchsten tschechischen Klasse an den Start.

Das Trio Selina Weissinger, Pia Wagner und Alena Tomaschek erreichte den 20. Platz in einem sehr großen Teilnehmerfeld. „Artistisch und technisch hatten sich bei diesem neuen Trio Unsicherheiten eingeschlichen“, berichtet Trainerin Katharina Steiner. Auch die Teamkolleginnen Leonie Bittermann, Leoni Eggenberger und Tarja Oberbauer hatten „ein paar wackelige Elemente“, sie erreichten Platz 17.

Lena Amberger und Cassedy Taxpointner überzeugten mit einer souveränen Kür und konnten damit den dritten Platz in der Jugend für sich verbuchen. Dobersbergs „Meisterklassen- Paar“ Daniela Schmid und Christina Datler überzeugten trotz kurzer Vorbereitungszeit, und erreichten den guten sechsten Platz. „Für einige Sportler war das der erste Auslandswettkampf und die Kinder haben hier einige wertvolle Erfahrungen sammeln können“, bilanzierte Katharina Steiner.