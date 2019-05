Beim Saisonfinale konnten die jüngsten Sportakrobatinnen des USV Dobersberg nochmals ihr ganzes Potenzial zeigen.

In der Klasse Kinder II verteidigten Vanessa Huber und Ina Dascenco mit einer soliden Leistung ihren zweiten Endrang. Sofie Handl und Sarah Schuster sicherten sich, nach kleinen Schwierigkeiten, Platz fünf. Lisa und Lena Pfeiffer beendeten ihr erstes Wettkampfjahr auf einem guten zehnten Platz.

In der Kategorie Kinder I zeigten Julia Hauer und Lara Dangl eine fehlerfreie Kür und landeten auf Platz fünf. Platz neun ging an Larissa Garschall und Sabrina Groll. Patricia und Leonie Gaugusch erkämpften sich, trotz kleinerer Probleme, Platz zwölf. Bei den Trios zeigten Laura Hummel, Katharina Drucker und Eliane Appel eine souveräne Leistung, mit der sie Platz acht erreichten. Diana Sprinzl, Melanie Nagelmaier und Leonie Suchan belegten den zwölften Endrang. Da es das Finale der diesjährigen Wettkampfsaison war, wurde auch ein Resümee über die ganze Saison gezogen. Bei den Kinder I sicherten sich Julia Hauer und Lara Dangl, dank ihrer konstanten Performance in allen Wettbewerben, Platz sechs. Patricia und Leonie Gaugusch holten den elften Platz in der Gesamtwertung, dicht gefolgt von Larissa Garschall und Sabrina Groll auf Platz zwölf. Bei den Trios landeten Laura Hummel, Katharina Drucker und Eliane Appel auf Platz sechs. Diana Sprinzl, Melanie Nagelmaier und Leonie Suchan wurden Zehnte.