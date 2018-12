Eine Galanacht für sportliche Spitzenleistungen – auf der Wettkampfbühne oder als ehrenamtlicher Wegbereiter im Hintergrund. Vereinsfunktionäre und Sportler standen vergangene Woche in der Pielachtal-Halle in Ober-Grafendorf bei der Verleihung der NÖ-Sportehrenzeichen im Fokus.

177 Menschen wurden von Sportlandesrätin Petra Bohuslav ausgezeichnet. Unter den Geehrten waren auch Funktionäre aus dem Bezirk Waidhofen mit dabei. Das Ehrenzeichen in Gold bekam der Dobersberger Joe Dörrer verliehen. Seit 43 Jahren ist er in der Fliegergruppe Waldviertel in den verschiedensten Positionen tätig, seit 1997 steht er dem Verein als Obmann vor. Franz Danzinger aus Waidhofen wurde für seine nunmehr bereits 37-jährige Tätigkeit für die Fliegergruppe Waldviertel mit dem Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet.

Ebenfalls mit Ehrenzeichen – aber bei der Gala abwesend – wurden folgende Personen aus dem Bezirk Waidhofen bedacht: Franz Gangl, Heinrich Hetzer (beide Jägerrunde Dobersberg), und Rainer Liebscher (Karate Waidhofen) erhielten Bronze, Erich Brunner (Jägerrunde Dobersberg) Silber und Edwin Redl (Jägerrunde Dobersberg) Gold.