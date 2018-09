Der nächste Sieg für Waidhofen, die nächste Niederlage für Zwettl. Vor dem Waldviertel-Derby am Freitag sind die Rollen klar verteilt. Waidhofen ist die Überraschung der bisherigen Saison, liegt nur vier Punkte hinter der Spitze auf Rang sieben, während Zwettl immer tiefer in die Krise taumelt und mit nur einem Pünktchen am Tabellenende liegt. Da darf‘s kein „Derbys haben eigene Gesetze“ geben. Waidhofen geht als klarer Favorit in dieses Duell.

Natürlich kommt das überraschend. Nach der letzten Horror-Saison, wo Zwettl als selbst ernannter Titelkandidat startete und gerade noch so den Abstieg abwandte, sollte diesmal zumindest ein Platz in der vorderen Tabellenhälfte her. Der Kader wurde im Sommer auch aufgerüstet – anscheinend aber nur quantitativ. Ganz anders sah die Situation bei Waidhofen aus. Einige Spieler weg, mit Rostislav Samanek nur ein neuer da. Der ist zwar bisher noch nicht der gesuchte Spielmacher, tritt dafür aber als Goalgetter in Erscheinung – auch top!

Klar, die Saison dauert noch lang. Dennoch: Die Punkte, die Waidhofen schon hat, die kann niemand mehr wegnehmen. Mit einem Derbysieg wären das nach sieben Runden schon mehr, als vorige Saison zur Meisterschaftshalbzeit. So sollte der Abstiegskampf für den SVW diesmal nie zu einem Thema werden.