Die Landesmeisterschaft an der Zentralfeuerpistole und Standardpistole wurde am Samstag am Schießstand Dobersberg von der Jäger- und Schützengilde Union Raika Waidhofen veranstaltet.

Bei der Zentralfeuerpistole Senioren 2 erreichten die Waidhofner Rang eins und vier Dank Erwin Weiss und Gottfried Eilenberger. Ernst Juhitzer belegte den dritten Platz gefolgt von Leopold Danzinger auf Platz vier bei den Senioren 1. Durch die guten Einzelplatzierungen siegte das Team der JSG Waidhofen mit 1.577 Ringen klar vor dem HSV Weitra mit 1.484 Ringen und dem SV Klosterneuburg mit 1.423 Ringen.

Ähnlich gut waren die Waidhofner auch mit der Standartpistole unterwegs. Bei den Senioren 2 ging wieder der Sieg an Erwin Weiss und Platz drei an Gottfried Eilenberger.

Bei den Frauen musste sich die Waidhofnerin Regina Eilenberger nur Heike Hörmann vom SV Hohenau geschlagen geben. Bei den Senioren 1 erreichte Ernst Juhitzer Platz fünf und Leopold Danzinger wurde Siebenter.

In der Mannschaftswertung siegte in diesem Bewerb der HSV Weitra mit 1.587 Ringen. Zweiter wurde die JSG Waidhofen mit 1.527 Zählern, gefolgt vom SV Hohenau mit 1.422 Ringen.