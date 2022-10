Waldviertler Crosslaufserie: Von der Straße in die Wildnis

Werbung

Nach der Straßenlauf-Saison ist wie immer vor der Crosslauf-Saison. Zwei Wochen nach dem Ende des Waldviertler Laufcups beim Herrenseelauf präsentierte der LC Waldviertel die Termine für die kommende Crosslauf-Serie, die heuer wieder sieben Läufe umfasst.

Los geht‘s in etwa einem Monat am 19. November in Geras mit dem mittlerweile etablierten Lauf durch den Naturpark. Danach folgen im Wochentakt der Crosslauf durch das malerische Zwettltal und der Crosslauf am Horner Kuhberg, der nach einem Jahr Pause wieder in den Laufkalender zurückkehrt. Am 17. Dezember steigt in Echsenbach im Rieweiser Wald das letzte Event der Serie im heurigen Jahr.

Das neue Jahr läutet der Klassiker in der Wiege des Crosscups in Schwarzenau ein. Am 28. Jänner wird am Brühlteich gelaufen. Der LT Gmünd veranstaltet nach dem Blockheide-Comeback Anfang 2022 seinen Crosslauf nächstes Jahr wieder in Schrems bei der Himmelsleiter. Den Schlusspunkt markiert dann wie im Vorjahr wieder Maissau mit dem Lauf bei der Amethystwelt.

Von den sieben Stationen braucht‘s vier Ergebnisse, um ins Gesamtklassement zu kommen.