Erstmals in der Vereinsgeschichte schaffte es der SV Weikertschlag, in die 4. NÖ Cup- Runde und somit in das Achtelfinale einzuziehen, wo die besten 16 Teams des Landes aufeinandertreffen. Die Mannschaft mit den Spielern Hans-Jürgen Fanter, Karl Schmalzbauer, Horst Zach und Daniel Zoder setzte sich in einem spannenden Spiel gegen den ASKÖ Mödling mit 9:5 durch. Wer der nächste Gegner sein wird, ist noch nicht bekannt, da die Auslosung erst Ende des Monats stattfinden wird.

Turnier in Lichtenau: Hier trat Weikertschlag mit den Spielern Hans-Jürgen Fanter, Martin Irschik, Karl Schmalzbauer und Lukas Schmalzbauer an, gewann fünf von sechs Spielen und somit auch das Turnier vor Drösing und Langschlag.

Auch beim Duo-Turnier hatte ein Team aus Weikertschlag die Nase vorne: Hans-Jürgen Fanter und Karl Schmalzbauer sicherten sich mit fünf Siegen aus sechs Spielen den Sieg, das Duo Martin Irschik/Lukas Schmalzbauer landete an der vierten Position.