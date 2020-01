Als einziger Waldviertler Vertreter nahm der SV Weikertschlag/Oberndorf im Eissportzentrum St. Pölten mit zwei Mannschaften die Unterliga Nord-Meisterschaft in Angriff. Äußerst erfolgreich gestaltete sich der Wettkampf für die Einsermannschaft. In der Besetzung Hans-Jürgen Fanter, Karl Schmalzbauer, Lukas Schmalzbauer und Daniel Zoder konnte Platz eins und somit der Aufstieg in die 2. Landesliga eingefahren werden. Auf den Plätzen folgten Blindenmarkt und Golling. Weikertschlag II mit den Spielern Matthias Dörrer, Gerald Felsinger, Mario Felsinger und Horst Zach erreichte den siebenten Endrang und sicherte sich souverän den angestrebten Klassenerhalt.