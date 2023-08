Waidhofen strebt eine Steigerung an

Am Wochenende startet die neu formierte Gebietsliga Nordwest/Waldviertel der Frauen in ihre Saison. Mit im Starterfeld ist auch der SV Waidhofen, der in seine zweite Saison geht. Das erste Spiel bestreiten die Waidhofnerinnen allerdings erst am kommenden Dienstag – um 19.30 Uhr zuhause gegen Sitzendorf.

„Die erste Saison war sehr schwer für uns – wir wollen uns aber wieder steigern und einfach Spaß haben“, sagt Michael Frank, Trainer der Thayastädterinnen. In der Vorsaison spielte der SVW noch im Mostviertel mit, kassierte zunächst viele Niederlagen, kam gegen Saisonschluss aber immer besser in Fahrt und feierte auch die ersten Punkte.

Ein Platzierungsziel verfolgt Frank nicht – vielmehr ist ihm wichtig, dass Frauenfußball im Waldviertel eine breitere Akzeptanz findet. Der Kader ist gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben, einige junge Spielerinnen seien dazu gekommen. Die neue Liga soll auf jeden Fall attraktiver sein. „Wir haben mehr Spiele in der Nähe, weniger weite Fahrten“, sagt Frank, der sich unter anderem auf Derbys gegen Zwettl, Irnfritz und Horn II freuen darf.