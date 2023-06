SV Waidhofen: Der Plan für den Kader steht

Nach der Saison ist vor der Saison. Wenn am 5. Juli der Trainingsbetrieb beim SV Waidhofen wieder aufgenommen wird, dann wird's doch einige Veränderungen geben. Torhüter Milan Pastucha und Michael Polt wurden bereits unmittelbar nach dem letzten Saisonspiel gegen Rohrbach (NÖN berichtete) verabschiedet, nun folgte ein weiterer Abschied. Tomas Pilik, der im vorigen Sommer beim SVW andockte, wird nicht mehr weiterverpflichtet.

Die Trennung erfolgte in beidseitigem Einvernehmen, wie Obmann Andreas Hanisch sagt. Zum Einen hätte sich der Verein mehr vom 34-jährigen tschechischen Ex-Profi erwartet, zum anderen wurden Pilik die weiten Anfahrten nach Waidhofen selbst zur Last. Eine Trennung ohne Tränen also...

„Der Rest des Kaders bleibt“, blickt Hanisch bereits voraus — also auch Piliks Bruder Pavel, der bereits seit 2019 beim SVW ist. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Verbleib von Pascal Eidher. Der Außenverteidiger war vom SV Horn ausgeliehen. Da die Horner mit den Amateuren voraussichtlich in die 2. Landesliga eingegliedert werden, könnte Eidher von Horn zurückgeholt werden. Hier muss Waidhofen noch zuwarten.

Aber auch Neuzugänge soll es in Waidhofen geben. Im Fokus steht ein Stürmer, der sofort weiterhelfen soll. Dabei soll es egal sein, ob Inländer oder Legionär. „Sonst sind wir ausschließlich mit jungen Spielern aus der Region im Gespräch“, sagt Obmann Hanisch.

Der angepeilte Transfer von Rene Wendl zum SVW kam indes nicht zustande, der Mittelfeldspieler bleibt bei 1. Klasse-Meister Dobersberg.