Verletzungssorgen im Saisonfinish

Fünf Spieltage vor Schluss hat Waidhofen sieben Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Kilb und den Vorletzten Mannersdorf. Aktuell müsste nur ein Team den Gang in die 2. Landesliga antreten – aber das kann sich, abhängig von der Situation in der 2. Liga und der Regionalliga – jederzeit ändern. „Wir werden noch einige Punkte brauchen“, sagt Waidhofen-Coach Edgar Eichler. Umso bitterer sei das magere 0:0 im Heimspiel gegen Mannersdorf gewesen. „Positiv ist, dass wir nichts zugelassen haben. Negativ, dass wir unsere Möglichkeiten nicht genützt haben.“

Erschwerend kommt hinzu, dass der SVW just in dieser heiklen Meisterschaftsphase auf drei bewährte Kräfte verzichten muss. Bei Defensiv-Spezialist Michael Past stellte sich die erlittene Knieverletzung als Kreuzbandriss heraus – das Sportjahr 2023 ist für ihn somit gelaufen. Bei Spielmacher und Waidhofens Top-Torschützen Andreas Ringswirth wurde ein Bänderriss im Knöchel diagnostiziert – Saison ebenfalls zu Ende. Das droht auch Innenverteidiger Wolfgang Mühlberger, der am Montag beim MRT-Termin war. „Wir werden versuchen, dass wir dennoch eine schlagkräftige Mannschaft stellen“, sagt Eichler. In zwei Wochen könnte Oliver Bauer wieder ein Comeback geben.

Auswärtsschwäche als Makel

Das alles macht die kommenden Wochen für den SVW nicht leichter. Schon die nächsten Tagen werden mit den Auswärtsspielen in Ortmann (Mittwoch) und Retz (Samstag) eine große Herausforderung. Erst zwei Punkte machte der SVW in dieser Saison in der Fremde. „Und wenn ich dann noch auf die Gegner bei den Heimspielen schaue, wie etwa Zwettl und Kottingbrunn, dann wird es schwer, dass wir punkten“, so Eichler.

Waidhofen kann mit dem X weitaus besser leben als Mannersdorf. Das Spiel selbst gestaltete sich hauptsächlich kampfbetont, wobei für beide Mannschaften meist am gegnerischen Sechzehner Endstation war. In der Offensive waren Höhepunkte rar gesät. In Minute 30 kam Mannersdorfs Demir dann doch einmal zum Abschluss - der fiel aber viel zu schwach aus, sodass Keeper Pastucha kein Problem hatte. Auf der Gegenseite fuhr Waidhofen einen schnellen Angriff über links, Ruzickas Hereingabe fand aber keinen Abnehmer.

In der zweiten Halbzeit machte Waidhofen schließlich etwas mehr fürs Spiel, hatte auch wesentlich mehr Ballbesitz, während Mannersdorf sein Glück im Konterspiel versuchte. Allein, die Torraum-Szenen fehlten auch jetzt - logisches Ergebnis 0:0.