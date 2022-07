Waidhofen I ist erneut Vizemeister

Werbung

Spannend verlief der letzte Spieltag in der Landesliga B2 der Männer. Gleich drei Teams hatten noch Chancen, sich hinter dem bereits feststehenden Meister Scheibbs den zweiten Platz zu krallen: St. Vallentin trat in Tribuswinkel an, Waidhofen stand gegen den direktne Konkurrenten Brunn/Gebirge am Platz.

Während St. Valentin 4:5 unterlag, lieferten sich Brunn und Waidhofen einen Thriller. Nach den Einzelspielen stand es 3:3. Die Matches auf den Positionen eins bis drei konnten die Thaystädter durch Stefan Steinmetz, Andreas Trinko und Philipp Schneider gewinnen. Danach unterlagen Philipp Dörre, Stefan Karner und Fabian Bogg zum Teil klar. Im Doppel ließen zunächst Trinko/Schneider nichts anbrennen. Danach setzten sich Steinmetz/Karner im entscheidenden dritten Satz durch und fixierten schließlich den knappen 5:4-Erfolg. Waidhofen war erneut Vizemeister.