Waidhofen ist Landesliga-Vizemeister

Landesliga B: Die Ausgangslage vorm letzten Spieltag war klar: Waidhofen muss sein Heimspiel gegen Schlusslicht Stockerau gewinnen, St. Valentin bei Meister Mödling nicht gewinnen. So kam's auch. St. Valentin unterlag mit 3:6, Waidhofen rang Stockerau 5:4 nieder und krönte sich zum Vizemeister. Die Basis dazu legten die Thayastädter in den Einzeln. Nach Siegen von Andreas Trinko, Sebastian Pisker, Philipp Dörre und Sascha Eschelmüller stand es 4:2. Im Doppel machten Andreas TrinkøPhilipp Schneider den Sack endgültig zu. Die beiden weiteren Doppel, die an Stockerau gingen, bedeuteten nur noch Ergebniskosmetik.

Landesliga A, Damen: Mit einer knappen 3:4-Heimniederlage gegen Bad Erlach verabschiedeten sich die Raabser Frauen aus der aktuellen Saison – Tabellenrang sechs unter acht Teams. Im Einzel schrieben Daniela Hlacikova und Cornelia Schön an, mit 2:3 ging es in die abschließenden Doppel. Hier ging eines an die Raabserinnen, eines an die Gäste, 3:4.