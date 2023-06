Martin Leirer gewinnt den Thayatal Triathlon

Eigentlich hatte er lange nicht gewusst, ob er überhaupt starten soll. Schließlich raffte sich der gebürtige Gasterner Martin Leirer doch dazu auf, wenige Tage vor seinem Start beim Ironman in Klagenfurt die zweite Auflage des „Thayatal Triathlons“ in Waidhofen in Angriff zu nehmen. Am Ende sollte sich diese Entscheidung bezahlt machen: Mit einer Zeit von 55:15 Minuten setzte sich Leirer an die Spitze des Feldes, unterbot die vorjährige Siegerzeit von Jakob Rauscher um zweieinhalb Sekunden und stellte somit auch einen neuen Streckenrekord auf. Zuvor bewältigte er 225 Meter schwimmend im Freibad Waidhofen, danach 20 Kilometer am Rad, final spulte er fünf Kilometer laufend ab und tat dies als Gesamt-Schnellster. „Daheim zu gewinnen ist einfach unglaublich schön“, schwärmte Leirer über seinen Erfolg.

Da das Rennen im „Einzelformat“ – also der von der Jury als Favorit eingestufte Athlet startete als Letzter – durchgeführt wurde, musste Leirer eben als Letzter starten. Unmittelbar vor ihm ging der Röschitzer Felix Tiller ins Rennen. Dieses Generationen-Duell gab's auch schon mehrmals bei Crossläufen, wobei Leirer hier das Nachsehen hatte.

Beim Schwimmen hatten zunächst Tiller und der Mistelbacher Lukas Czerny die Nase vorne. Leirer verlor hier 13 Sekunden. Beim Rad-Turn holte er diesen Rückstand auf Czerny exakt auf, während Tiller hier Sekunden lassen musste.

Entscheidung fiel beim Laufen

„Felix und ich kamen gemeinsam zurück in die Wechselzone. Dabei sahen wir auch Lukas Czerny, wie er gerade auf die Laufstrecke ging. Es war somit ein sehr enges Rennen. Die Entscheidung musste nun auf der Laufstrecke fallen – und ich war auf ein hartes Duell mit Felix eingestellt, da er der etwas schnellere Läufer ist. Beim Überqueren der Zeitmatte für die Zwischenzeit hörten wir durch die Moderation den aktuellen Zwischenstand“, so Leirer. Wie genau das Rennen eben stand, war aufgrund der Einzelstart-Regelung zu diesem Zeitpunkt nicht ganz klar. Schließlich liefen Leirer und Tiller zu Czerny auf, ließen ihn stehen. Als sich Leirer schließlich auch von Tiller lösen konnte, war klar, dass er den Sieg, in der Tasche hatte. „Es war ein befreiendes Gefühl und ich lief locker ins Ziel“, so der Routinier.

Bei den Frauen gewann Natalie Eipeldauer (Triathlonverein Wien) in 1:09:49 Stunde vor Christina Kastner (Kosmopiloten Zwettl) und Manuela Kanzler (Langenlois). Die schnellse Staffel stellten ebenfalls die Kosmopiloten mit Katharina Brenner und Michael Gaubitzer.